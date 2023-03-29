Непогода бурлит: в Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

За последние два дня в Киеве резко ухудшилась погода. 29 марта вообще зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра в столице.

Напомним, что из-за непогоды есть значительные обесточивания в 12 областях Украины. В частности, проблемы также есть в Киеве и Киевской области.

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В Киеве отметили рекорд максимальной скорости ветра

По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 29 марта в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 метров в секунду (61 километр в час). Это повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 2022 году.

Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равен 25 метрам в секунду и удерживается с далекого 20 марта 1881 года,

– сообщили аналитики.

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