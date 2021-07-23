В Киеве и области за сутки от COVID-19 не умер ни один человек
Источник:24 канал
В Киеве и области за минувшие сутки, 22 июля, не было зафиксировано смертей от коронавируса. Число новых больных не увеличивается.
Впрочем, ситуация может и измениться, эпидемиологи прогнозируют начало 3-й волны пандемии в Украине на конец августа – когда все вернутся из отпусков. Напомним, что вчера в столице обнаружили и первые 6 случаев инфицирования дельта-штаммом коронавируса. У Кличко сообщили, что все эти люди приехали из России.
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Актуальная статистика
По данным СНБО, в целом прошедшие сутки в Киеве обнаружили 226 новых случаев COVID-19. Это на 20 человек меньше, чем за предыдущие сутки (за сутки 21 июля было 246 больных). Всего с начала эпидемии в столице подтверждено 217 663 случаев заболевания коронавирусом.
К счастью, за минувшие сутки в Киеве и области никто не умер от этой болезни.
Новости о коронавирусе
- В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".
- Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что пока в столице не планируют усиливать карантин. Впрочем, он отметил, что власти готовятся к 3-й волне эпидемии.
- С 21 июля в Украине стартовал 5 этап вакцинации от коронавируса, во время прививки могут сделать все желающие.
- С 22 по 25 июля в МВЦ можно уколоть лучшую в мире вакцину американской компании Moderna. Также доступны вакцины Pfizer – для лиц от 60 лет и CoronaVac.