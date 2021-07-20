5 лет без Павла: в Киеве чтят память убитого журналиста Шеремета
Источник:"Украинская правда"
В центре Киева почтили память журналиста Павла Шеремета. Пять лет назад – 20 июля 2016 года – он погиб от взрывчатки, подложенной под автомобиль.
Коллеги и друзья Павла Шеремета пришли утром 20 июля на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. Именно там 5 лет назад произошел трагический взрыв.
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"Кто убил Павла Шеремета?"
Люди принесли плакат "политическое дело Павла Шеремета". За 5 лет следствие не установило заказчиков убийства журналиста. Дело в отношении тех, кого МВД считает исполнителями, рассматривает суд.
Вопрос "Кто убил Павла Шеремета?" остается актуальным и без ответа.
Памятник Шеремету возле места его гибели / Фото Дмитрия Ларина / УП"
Тупик в расследовании его убийства называют одним из самых главных провалов на посту Арсена Авакова. Активисты и коллеги-журналисты надеются, что при новом главе МВД дело сдвинется с места.
Коллеги Шеремета чтят его память / Фото Дмитрия Ларина / УП"
В частности такое ожидание "Суспільному" высказала главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.
Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся и сможем ему рассказать о состоянии дела, о том, что происходит. В целом позиция МВД состоит в том, что они не хотят давать комментариев, поскольку думают, что это повлияет на решение суда,
– отметила она.
По словам адвоката Маси Найема, сейчас дело фактически похоронено. Он отметил: новая информация, которая появлялась в СМИ, была воспринята правоохранителями равнодушно. В частности речь идет о так называемом "белорусском следе".
Отметим, что издание "Украинская правда" организует забег памяти Павла Шеремета. Он пройдет в субботу, в 07:30 утра. Старт – возле памятника на улице Богдана Хмельницкого, 42.
Кто такой Павел Шеремет?Это российско-украинский журналист, который родился в Беларуси. Работал корреспондентом и открыто критиковал режим президента Александра Лукашенко. В 1997 году в Беларуси его арестовали и дали 2 года условно. Президент лишил его гражданства.
Тогда Павел эмигрировал в Россию, где работал на телевидении. Писал статьи на политическую тематику для нескольких изданий, в том числе и украинских. Среди них были: "Огонек", "Белорусский партизан", "Украинская правда". Последние 5 лет жил в Украине.
Источник: 24 канал
Убийство Павла Шеремета: коротко
- Расследование умышленного убийства журналиста больше 3 лет замалчивалось правоохранителями.
- 12 декабря 2019 года сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- Их подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Впрочем, до сих пор следствие не установило вероятных заказчиков и их мотивы.
- В конце июня Шевченковский райсуд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения Яне Дугарь и Юлии Кузьменко. Последняя будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
- 30 апреля суд выпустил из СИЗО еще одного обвиняемого – Андрея Антоненко. Он пробыл за решеткой последние 1,5 года. Сейчас он находится под домашним арестом.
- В начале 2020 года появилось новое журналистское расследование, указывающее на белорусский след. Заказчиком убийства называют президента Беларуси Александра Лукашенко.