Скандал с юношами в Киеве: в полиции сказали, сопровождали ли детей и как образовалась пробка

В скандальных видео из Киева, где юноши громко слушали русскую музыку, были кадры, где машины подростков якобы сопровождает полиция. Однако эта информация абсолютно не соответствует действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлии Гирдвилис в эфире национального марафона. Недавно у двух подростков, которые фигурировали на видео, правоохранители провели обыски.

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Какая на самом деле была ситуация с юношами и полицией в Киеве

Юлия Гирдвилис объяснила, что вызывающее поведение несовершеннолетних и демонстрация их якобы богатого образа жизни, а также тот провокационный контент, который они выкладывали, все это было сделано ради развлечений, ради хайпа. Подростки стремились увеличить количество подписчиков таким пренебрежительным образом.

Также представитель Нацполиции отметила, что в видео был выложен кусок, что якобы автомобили подростков сопровождает полиция.

Я отмечу, что это ложная информация. Подростки ехали за этой машиной, за экипажем полиции, когда правоохранители с проблесковыми маячками направлялись на один из вызовов. А подали это так, якобы их сопровождает полиция,

– отметила Гирдвилис.

Создавали ли подростки пробки в Киеве намеренно

Заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции также прокомментировала еще один эпизод из скандального видео, а именно празднование дня рождения одного из участников компании.

По словам правоохранителя, юноши арендовали три автомобиля, водителями которых были не эти дети, а работники фирмы, где они взяли эти авто.

"Оказалось, что когда они (юноши – 24 Канал) были возле магазина, образовался затор, который создали не они, и просто это было непреднамеренно сделано автомобилями и водителями, которые не знали, что была съемка", – отметила Юлия Гирдвилис.

Полицейская отметила, что это подтверждает анализ камер видеонаблюдения, который правоохранители сделали. Так, во время выезда с паркоместа образовалась небольшая пробка на минуту – две, а потом все машины разъехались.

По словам Гирдвилис, пробка была образована не этими подростками, а водителями, которые выезжали от магазина неподалеку.