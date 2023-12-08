Специалисты исследуют причины аварийной ситуации в метро, – Кличко посетил проблемный участок
Источник:Виталий Кличко
Виталий Кличко и Виктор Брагинский посетили в Киеве участок метро, который недавно подтопило. Чиновники рассказали детали.
Виталий Кличко прокомментировал подтопление метро в Киеве 8 декабря. Столичный мэр создал пост в соцсетях.
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Что рассказал Кличко
Кличко заявил, что предварительно восстановительные работы могут длиться до 6 месяцев. Их будут проводить на поверхности.
Специалисты исследуют причины аварийной ситуации, возникшей в тоннеле на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская". Там движение поездов закрыли. И сейчас они курсируют между станциями "Героев Днепра" – "Лыбидская",
– написал он.
КГГА оперативно организовала движение автобусов и троллейбусов на время ремонтных работ.
По словам Кличко, от "Теремков" до "Лыбидской" курсируют уже 55 автобусов и 15 троллейбусов. В ближайшие часы количество наземного транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличат до 20 троллейбусов и 77 автобусов. Это позволит перевозить 14 – 15 тысяч пассажиров в час (участок, на котором произошла авария, перевозил около 12 тысяч человек за такой промежуток времени).
Также Кличко отметил, что движение было остановлено, потому что из-за аварии этот участок стал опасным. Предварительные результаты будут обнародованы только после завершения обследований.
Что сказал Брагинский
Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский посетил метро вместе с Кличко. Он заявил, что 8 декабря после утреннего часа пик на этом участке появились новые трещины, представляющие реальную угрозу безопасности пассажиров.
По его словам, в настоящее время существует несколько предварительных причин аварии. А именно вероятно некачественное выполнение работы подрядчиком без предусмотренной в проекте гидроизоляции, расположение тоннеля в пойме реки Лыбидь, которая периодически выходит из берегов, и плавуны.
Какая ситуация с транспортом в Киеве
- Местные власти из-за аварии в метро создали два новых временных маршрута. А именно троллейбусный №43к и автобусный №2м.
- Кроме этого, КГГА продлила автобусный маршрут №38. В столице временно приостановили движение троллейбуса № 50 и увеличили количество транспорта на троллейбусном маршруте № 50к.
- Как сообщают местные журналисты, в Киеве перегружены автобусы, а люди выстраиваются в очереди к ним. Однако транспортного коллапса в столице нет.