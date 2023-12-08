Специалисты исследуют причины аварийной ситуации в метро, – Кличко посетил проблемный участок

Виталий Кличко и Виктор Брагинский посетили в Киеве участок метро, который недавно подтопило. Чиновники рассказали детали.

Виталий Кличко прокомментировал подтопление метро в Киеве 8 декабря. Столичный мэр создал пост в соцсетях.

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Что рассказал Кличко

Кличко заявил, что предварительно восстановительные работы могут длиться до 6 месяцев. Их будут проводить на поверхности.

Специалисты исследуют причины аварийной ситуации, возникшей в тоннеле на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская". Там движение поездов закрыли. И сейчас они курсируют между станциями "Героев Днепра" – "Лыбидская",

– написал он.

КГГА оперативно организовала движение автобусов и троллейбусов на время ремонтных работ.

По словам Кличко, от "Теремков" до "Лыбидской" курсируют уже 55 автобусов и 15 троллейбусов. В ближайшие часы количество наземного транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличат до 20 троллейбусов и 77 автобусов. Это позволит перевозить 14 – 15 тысяч пассажиров в час (участок, на котором произошла авария, перевозил около 12 тысяч человек за такой промежуток времени).

Также Кличко отметил, что движение было остановлено, потому что из-за аварии этот участок стал опасным. Предварительные результаты будут обнародованы только после завершения обследований.

Что сказал Брагинский

Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский посетил метро вместе с Кличко. Он заявил, что 8 декабря после утреннего часа пик на этом участке появились новые трещины, представляющие реальную угрозу безопасности пассажиров.

По его словам, в настоящее время существует несколько предварительных причин аварии. А именно вероятно некачественное выполнение работы подрядчиком без предусмотренной в проекте гидроизоляции, расположение тоннеля в пойме реки Лыбидь, которая периодически выходит из берегов, и плавуны.

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