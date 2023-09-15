В Киеве похитили 19-летнего парня: подозревают организаторов колл-центра

В Киеве задержали двух злоумышленников, которых подозревают в похищении 19-летнего парня. Тот отказался работать у них в колл-центре, а они решили силой "убедить" его пойти к ним на работу.

По материалам следствия, 19-летний молодой человек занимался поиском работы и нашел вакансию в одном из колл-центров. На собеседовании ему предложили место оператора и рассказали об условиях. Молодому человеку не понравилась сфера работы этого предприятия, поэтому он отказался.

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Злоумышленники попытались насильно взять парня на работу

Спустя некоторое время "работодатели" 1998 и 2002 годов рождения обманом выманили парня на еще одну встречу. Тогда же они насильно усадили его в автомобиль и вывезли в арендованную квартиру.

Там они психологически давили на парня. А потом избивали его и даже стрельнули в ногу из пневматического оружия.

Спустя время парня вывезли в другой район Киева. Там, к счастью, потерпевший воспользовался рассеянностью злоумышленников и вырвался от них. Он сообщил родственникам о ситуации, которые обратились в полицию.

Правоохранители обыскали квартиру злоумышленников, где изъяли доказательства, подтверждающие факт совершения преступления. Сейчас "работодателям" сообщили о подозрении, а суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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