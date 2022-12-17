В Киеве после массированной атаки возобновило работу метро

Киевское метро возобновило движение после массированной ракетной атаки по Украине. Во время тревоги оно служило людям укрытием.

По словам мэра Киева, метро возобновило работу в 7:30 17 декабря. Стоит вспомнить, что остановилось движение 16 декабря из-за повреждений энергетической системы и аварийных отключений электроэнергии.

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Что известно о возобновлении движения метро

Сегодня (17 декабря – 24 канал) утром, в 7:30 возобновляет работу киевское метро,

– заявил Виталий Кличко.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что в этот день метрополитен будет курсировать с интервалом выходного дня, то есть каждые 10 минут.

В ведомстве также напомнили, что киевская подземка:

работает как укрытие во время воздушной тревоги;

а также оснащена на 19 станциях столичного метрополитена точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные и другие гаджеты.

Как работает другой транспорт в Киеве

Официальный портал Киева опубликовал номера и схемы маршрутов, курсирующих в городе. По данным властей, некоторые с 17 декабря будут дублировать троллейбусные, трамвайные сообщения, а также линии метрополитена.

Однако впоследствии в КГГА сообщили, что дополнительные автобусы КП "Киевпасстранс", частично дублировавшие маршруты метрополитена, прекратили курсировать после возобновления движения метро.

Что происходит в столице после массированного ракетного удара