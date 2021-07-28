В Киеве Православная церковь Украины отметила годовщину крещения Руси

В Киеве ПЦУ отметила 1033-ю годовщину Крещения Руси-Украины. 27 и 28 июля Митрополит Епифаний вместе с духовенством провели молебны и двинулись к Владимирской горке.

Молебен начался вчера, 27 июля, в Михайловском Златоверхом и продолжался всю ночь. Утром Блаженнейший Митрополит Епифаний в этом же соборе возглавил Божественную литургию.

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Крестный ход УПЦ

Впоследствии духовенство вместе с верующими устроило Крестный ход к памятнику князю Владимиру, который и окрестил Киевскую Русь.

В Киеве ПЦУ отметила годовщину крещения Руси: видео и фото издания Цензор.net

Полиция следит за порядком

Киевская полиция второй день подряд вовлечена в обеспечение правопорядка в городе. На религиозные мероприятия привлекли все подразделения.