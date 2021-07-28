В Киеве Православная церковь Украины отметила годовщину крещения Руси
Источник:фейсбук-страница ПЦУ
В Киеве ПЦУ отметила 1033-ю годовщину Крещения Руси-Украины. 27 и 28 июля Митрополит Епифаний вместе с духовенством провели молебны и двинулись к Владимирской горке.
Молебен начался вчера, 27 июля, в Михайловском Златоверхом и продолжался всю ночь. Утром Блаженнейший Митрополит Епифаний в этом же соборе возглавил Божественную литургию.
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Крестный ход УПЦ
Впоследствии духовенство вместе с верующими устроило Крестный ход к памятнику князю Владимиру, который и окрестил Киевскую Русь.
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Полиция следит за порядком
Киевская полиция второй день подряд вовлечена в обеспечение правопорядка в городе. На религиозные мероприятия привлекли все подразделения.Напомним, что вчера, 27 июля, в столице прошел Крестный ход, организованный церковью Московского патриархата. Поэтому в центре Киева было ограничено движение транспорта.