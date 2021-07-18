Водителя пришлось вырезать: в Киеве произошла серьезная ДТП с участием грузовика и иномарки

Серьезная авария произошла в Киеве на Соломенской площади 17 июля. Грузовик буквально сокрушил легковушку.

По сообщениям свидетелей, именно легковой автомобиль Skoda влетел в MAN. Однако как все было на самом деле – выяснять будет следствие.

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Авария на Соломенской 17 июля: что известно

По свидетельствам очевидцев, автомобиль Skoda влетел в грузовик MAN.

Это произошло в Киеве на Соломенской площади в полдень 17 июля.

Люди видели на месте происшествия много обломков и по меньшей мере одного травмированного, которого забирали медики на носилках.

Полиция и работники ГСЧС оперативно прибыли на площадь к месту аварии.



Авария произошла на Соломенской 17 июля / Фото "Киев Оперативный"

Впоследствии стало известно, что водителя легковушки после столкновения зажало в салоне. Его освобождали чрезвычайники.



Водителя зажало в салоне, его пришлось извлекать спасателям / Фото "Киев Оперативный"

Другие резонансные ДТП 17 июля:

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