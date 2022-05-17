В Киеве простились с Леонидом Кравчуком: эксклюзивный фоторепортаж
В последний путь 17 мая провели первого Президента Украины Леонида Кравчука. Церемония прощания с ним прошла в украинском доме в Киеве.
Гроб с первым президентом заносили военные. Раздавалась "Мелодия ля-минор" украинского композитора Мирослава Скорика.
Кстати Был человеком, к которому можно обратиться за мудрым советом, – Зеленский о Кравчуке
Как прощались с Кравчуком
В помещении Украинского дома на Крещатике были белые цветы и портреты Кравчука. Гроб президента накрыли украинским флагом.
В Киеве простились с Кравчуком / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Отдать последнюю дань уважения Кравчуку пришли многие. Например, цветы в его гроб принесли предыдущие президенты: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Предыдущие президенты на церемонии прощания / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Также на церемонии находились мэр Киева Виталий Кличко, министр обороны Алексей Резников, спикер парламента Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, премьер-министр Денис Шмыгаль. Последний подчеркнул, что именно Кравчук закладывал фундамент украинской государственности в 1991 году. На протяжении всей жизни политик помогал его укреплять.
Попрощаться с Кравчуком пришли многие политики / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Действующий президент Владимир Зеленский также пришел на похороны Кравчука. Вместе с ним была первая леди Елена Зеленская. К журналистам глава государства не подходил, но потом написал в своем телеграме, что Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом.
Как прошла церемония прощания с Кравчуком / Фото Валентины Полищук, 24 канал:
Что известно о смерти Кравчука
- Здоровье первого президента серьезно ухудшилось в 2021 году. В июне в СМИ появилась информация о том, что Кравчук перенес операцию на сердце. С публичного пространства политик тогда пропал.
- В сентябре политик полетел на реабилитацию в Германию. Имелись даже положительные сигналы о его состоянии.
- 10 января Кравчуку исполнилось 88 лет. Владимир Зеленский поздравил его и пожелал имениннику быстрого выздоровления.
- В январе Кравчук отреагировал на угрозы полномасштабного вторжения России. Первый президент заявил, что никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ.
- 10 мая СМИ писали, что первый президент скончался. Печальное известие подтвердила Верховная Рада.
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