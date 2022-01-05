В Киеве рассмотрят дело о госизмене Поклонской и Аксенова

5 января 2022 , 18:23
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Источник:

пресс-служба Киевского апелляционного суда

Киевский апелляционный суд определил, какая инстанция будет рассматривать уголовное производство в отношении чиновников оккупационной власти в Крыму. Дело будет изучать Деснянский райсуд столицы.

Прежде всего в деле фигурирует бывшая так называемая "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская. Также причастен и премьер-министр оккупационной власти Сергей Аксенов.

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Что еще инкриминируют Поклонской и Аксенову

Кроме Поклонской и Аксенова также есть такие самопровозглашенные чиновники оккупированного Крыма, как председатель Госсовета Владимир Константинов, экс-глава Главного управления СБУ Петр Зима, председатель Севастопольского горсовета Юрий Дойников и другие.

Заметьте! В декабре 2021 года СБУ завершила расследование в отношении Поклонской, Аксенова и других прихвостней Кремля. Орган направил в суд обвинительный акт в отношении 8 человек.

Чиновникам инкриминируют госизмену, свержение конституционного строя и захват государственной власти. Говорится и о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании преступной организации, а также участии в ней.

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Автор: Роман Стек