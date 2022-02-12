В Киеве состоялся "Марш единства": эксклюзивный фоторепортаж

В Киеве люди вышли на "Марш единства за Украину". Тысячи человек шагали по улицам столицы и выкрикивали "Слава Украине", "Путин х***о".

24 канал сообщает, что люди собрались в парке Тараса Шевченко в Киеве. Впоследствии они направились к Майдану Независимости.

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В Киеве люди вышли на Марш единства

Люди собрались ориентировочно в 14 часов в парке Тараса Шевченко. В руках у них много символики – флаги Украины, УПА, а также баннеры с надписями "Вместе – сила. Украина – единая".

Люди собрались на Марш единства / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Тысячи людей в Киеве вышли на Марш единства: смотрите видео Ульяны Журбы, 24 канал

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