В Киеве создали цветник, посвященный легендарному самолету "Мрия"

Российские оккупанты уничтожили легендарный самолет "Мрия", однако украинцы всячески продлевают его жизнь. Так, в Киеве создали цветник, посвященный гордости отечественной авиации Ан-225.

Цветник посвящен украинской "Мечте"

Композицию так и назвали – "Самолет "Мрія". Над ее созданием целую неделю работали специалисты Деснянского коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений.

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Эта работа изображает легендарный самолет и символическую надпись – "С мечтой в сердце". Он словно сообщает – что бы ни делали российские захватчики и сколько бы ни разрушили, украинскую мечту и веру в победу им не преодолеть.

В общей сложности тематический цветник расположился на площади 85 квадратных метров. Для композиции использовали почти 2 тонны декоративной каменной крошки и 10 тысяч цветов разных сортов. Среди них – колеусы, бархатцы, бегонии, ценерарии и агератумы.

Цветник, посвященный самолету "Мрия" / Фото с телеграммы КГГА

Это – только начало

Клумба, посвященная "Мечте", станет одной из более 30 патриотических цветников, которые создадут в столице ко Дню Киева. Все они будут посвящены героической борьбе Украины с российскими агрессорами.

К слову, первой в этом проекте стала цветочная композиция по мотивам самой популярной марки "Укрпочты" – той же с "русским военным кораблем". Красочное панно размером 14 на 4,5 метра создали несколько тысяч цветов вблизи станции метро "Левобережная". Этим занимались сотрудники КП УЗН Днестровского района Киева.

Композиция по мотивам уже легендарной марки / Фото с телеграммы КГГА

Что известно об уничтожении Ан-225 "Мрия"

Российские оккупанты разбили "Мрию" еще в первые дни полномасштабного вторжения в Украину - 27 февраля. Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле Киевской области. В самолет попал ракетой.

Стоит заметить, что Ан-225 – это самый крупный и мощный транспортный самолет в мире, поэтому он не просто так был легендой и гордостью украинской авиации.

После удара уцелела только часть деталей самолета – некоторые двигатели, элементы крыла, стойки шасси. В ГП "Антонов" надеются, что "Мечта" можно будет восстановить, однако это потребует огромных денег и долго.

Также там заявляли , что новый АН-225 должен будет соответствовать современным и перспективным нормам лётной годности.

Недавно о намерении построить новую "Мечту" заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он хочет посвятить этот проект летчикам, погибшим за будущее свободного и мирного государства.

Заметим, что на днях в сети распространили видео, в котором из аэропорта в Гостомеле вывозят оставшиеся от разрушенного самолета. Начали распространяться слухи, которые якобы везут на металлолом и утилизацию. Однако в ДП "Антонов" это опровергли .

Украинцы не перестают прославлять свою "Мечту" и верят в ее возрождение. А пока они пытаются сохранить память о ней всевозможными способами. Так, "Укрпочта" в июне выпустит новую марку , посвященную Ан-225, а певица записала трек , в котором упомянула самолет.

Подробнее – интервью с бывшим пилотом "Мечты" Дмитрием Антоновым: смотрите видео