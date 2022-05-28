Квітник присвячений українській "Мрії"

Композицію так і назвали – "Літак "Мрія". Над її створенням цілий тиждень працювали спеціалісти Деснянського комунального підприємства по утриманню зелених насаджень.

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Ця робота зображає легендарний літак та символічний напис – "З Мрією в серці". Він немов повідомляє – що б не робили російські загарбники та скільки б усього не зруйнували, українську мрію та віру у перемогу їм не подолати.

Загалом тематичний квітник розташувався на площі 85 квадратних метрів. Для композиції використали майже 2 тонни декоративної кам'яної крихти та аж 10 тисяч квітів різних сортів. Серед них – колеуси, чорнобривці, бегонії, ценерарії та агератуми.

Квітник, присвячений літаку "Мрія" / Фото з телеграму КМДА

Це – лише початок

Клумба, присвячена "Мрії", стане однією з більше ніж 30 патріотичних квітників, які створять у столиці до Дня Києва. Усі вони будуть присвячені героїчній боротьбі України з російськими агресорами.

До слова, першою у цьому проєкті стала квіткова композиція за мотивами найпопулярнішої марки "Укрпошти" – тієї самої з "русским военный кораблем". Барвисте панно розміром 14 на 4,5 метра створили з кількох тисяч квітів поблизу станції метро "Лівобережна". Цим займалися співробітники КП УЗН Дністровського району Києва.

Композиція за мотивами вже легендарної марки / Фото з телеграму КМДА

Що відомо про знищення Ан-225 "Мрія"

Російські окупанти потрощили "Мрію" ще у перші дні повномасштабного вторгнення до України – 27 лютого. Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі, що на Київщині. У літак влучили ракетою.

Варто зауважити, що Ан-225 – це найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі, тож він не просто так був легендою та гордістю української авіації.

Після удару вціліла лише частина деталей літака – деякі двигуни, елементи крила, стійки шасі. В ДП "Антонов" сподіваються, що "Мрію" можна буде відновити, однак це потребуватиме величезних грошей та тривалого часу.

Також там заявляли, що новий АН-225 повинен буде відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності.

Нещодавно про намір побудувати нову "Мрію" заявив президент України Володимир Зеленський. Він хоче присвятити цей проєкт льотчикам, які загинули за майбутнє вільної та мирної держави.

Зауважимо, що днями у мережі розповсюдили відео, в якому з аеропорту у Гостомелі вивозять те, що залишилося від зруйнованого літака. Почали ширитися чутки, що їх нібито везуть на металолом та утилізацію. Однак, у ДП "Антонов" це спростували.

Українці не припиняють прославляти свою "Мрію" та вірять у її відродження. А поки що вони намагаються зберегти пам'ять про неї різноманітними способами. Так, "Укрпошта" у червні випустить нову марку, присвячену Ан-225, а співачка записала трек, у якому згадала про літак.

Докладніше – інтерв'ю з колишнім пілотом "Мрії" Дмитром Антоновим: дивіться відео