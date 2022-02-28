В столице есть угроза ракетного удара. Всех жителей города просят немедленно идти в укрытие.

В Киевской городской государственной администрации предупредили жителей города об опасности. Сирены прозвучали 28 февраля, в 18:40.

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Тревога в Киеве

Угроза ракетного удара,

– подчеркнули в КГГА.

Там попросили всех киевлян немедленно идти в укрытие и находиться там до отмены сигнала о тревоге.

Напомним, в Киеве усилили комендантское время – оно продлится с 20:00 до 7:00. Кроме того, с 28 февраля общественный транспорт в столице будет работать только до 19:00.

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