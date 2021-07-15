Без людей внутри: в Киеве заметили дом-призрак, который дрейфует Днепром – видео
15 июля 2021 , 15:02Читати новину українською
Источник:Kievmap
Одноэтажный дом, который дрейфует по Днепру без людей внутри, увидели жители Киева. Загадочное появление здания вызвало большое обсуждение в соцсетях.
В комментарии 24 каналу в ГСЧС Киева отметили, что к ним по поводу этого дома никто не обращался. Откуда здание вообще взялось в Днепре, и почему не затонуло, неизвестно.
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Жители столицы предполагают, что объяснить инцидент можно довольно просто – в реку рухнул дом одной из баз отдыха.
Загадочный домик-призрак
- Дом, дрейфующий по Днепру, увидели жители Оболони в Киеве днем 15 июля.
- Спасатели утверждают, что информации о том, что внутри дома кто-то нуждается в помощи, нет. Поэтому плыть к дому представители ГСЧС пока не собираются.
Смотрите видео с домом, который дрейфует по Днепру: