В Киеве водитель наехал на патрульного, который оформлял ДТП
Источник:Нацполиция
В Киеве водитель наехал на полицейского, который занимался оформлением другого ДТП. Мужчина пытался скрыться с места событий.
Инцидент случился 24 ноября на Харьковском шоссе. Патрульный занимался оформлением ДТП. Во время этого на него наехал водитель автомобиля "Форд".
Читайте также В Хмельницкой области женщина обокрала 5 магазинов за два часа
Водитель попытался скрыться
Как сообщили в Нацполиции, патрульный получил телесные повреждения. Его быстро госпитализировали в больницу. Водитель же скрылся с места ДТП.
В столице сразу была введена специальная полицейская операция. Через некоторое время водителя задержали.
По городу была немедленно введена специальная полицейская операция, в результате которой водитель был задержан на улице Горловской. От прохождения обследования он отказался,
– заявили правоохранители.
Следователи уже начали уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими в состоянии опьянения (ч.1 ст. 286-1) и оставлении в опасности (ч.1 ст. 135) Уголовного кодекса Украины.
Криминал и ДТП: последние новости
- В Ивано-Франковской области погиб 14-летний подросток на одном из кружков. Он получил ранение в грудную клетку из пневматической винтовки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
- В Ровенской области автомобиль врезался в блокпост. 25-летний водитель проигнорировал ограничительные знаки и наехал на бетонные блоки. На момент аварии в автомобиле находились 4 пассажира 13, 14, 20 и 24 лет. Они получили незначительные телесные повреждения и получили помощь от медиков.
- В Одессе муж избил жену на глазах у ребенка. Женщина сама написала об этом в соцсетях, где попросила огласку. Правоохранители открыли уголовное производство. Женщина была направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Известно, что мужу грозит уголовная ответственность. Идет следствие.