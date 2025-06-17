Ему нравилось помогать людям, –семья рассказала о погибшем в Киеве американце

Фред Гренди – 62-летний американец, погибший во время российской атаки в Киеве, был волонтером, который по собственному желанию поехал в Украину и помогал ликвидировать последствия обстрелов. Семья мужчины очень волновалась, когда он поехал в Киев. После трагического известия о его гибели родные рассказали о волонтере больше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на KGW News.

Смотрите также В США отреагировали на массированную атаку по Киеву и гибель своего гражданина

Фред всегда делал шаг вперед, чтобы помочь людям

Фред Гренди чувствовал, что находясь в Украине и помогая разбирать завалы после российских атак, он находился там, где был нужен. Последний раз его семья говорила с мужем за 5 дней до обстрела Киева, который оборвал его жизнь.

Сестра Фреда Гренди Сиска Рид и его племянник Кеннет Рид говорят, что он любил помогать людям, вместе с другими мужчина выходил на улицы, чтобы убирать завалы после российских нападений.

Я даже не могу представить, через что он прошел, когда эта бомба попала в здание. Я не могу, я просто чувствую боль,

– говорит сестра волонтера.

Родственники сообщили, что после обстрела 17 июня им позвонили из американского консульства в Украине и сообщили трагическую новость. К сожалению, этот раз Фред Гренди уже не был среди спасателей, которые разбирали завалы.

И хотя Фред рисковал жизнью, находясь в стране, воюющей, родственники отметили, – он очень радовался, что мог попробовать что-то новое, и ему это действительно нравилось.

Семья запомнит добрым, ласковым, смешным и шутливым. Родные Фреда Грэнди говорят, что с ним можно было поговорить о серьезных вещах, а он позволит чувствовать себя лучше.

Фред Гренди любил свою семью / Фото из семейного архива

Погибшего волонтера должны привезти домой и достойно его почтить. Семья Фреда Гренди даже организовала сбор средств, чтобы это сделать. В сети люди активно поддерживают родных, выражая сожаление и скорбь по поводу гибели мужчины.