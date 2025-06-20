Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на KGW News.

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Фред завжди робив крок уперед, щоб допомогти людям

Фред Ґренді відчував, що перебуваючи в Україні та допомагаючи розбирати завали після російських атак, він перебував там, де був потрібен. Востаннє його родина говорила з чоловіком за 5 днів до обстрілу Києва, який обірвав його життя.

Сестра Фреда Ґренді Сіска Рід і його племінник Кеннет Рід кажуть, що він любив допомагати людям, разом з іншими чоловік виходив на вулиці, щоб прибирати завали після російських нападів.

Я навіть не можу уявити, через що він пройшов, коли ця бомба влучила в будівлю. Я не можу, я просто відчуваю біль,

– говорить сестра волонтера.

Родичі повідомили, що після обстрілу 17 червня їм зателефонували з американського консульства в Україні та повідомили трагічну новину. На жаль, цього разу Фред Ґренді вже не був серед рятувальників, які розбирали завали.

І хоча Фред ризикував життям, перебуваючи в країні, що воює, родичі зазначили, – він дуже радів, що міг спробувати щось нове, і йому це справді подобалося.

Сім'я запам’ятає добрим, лагідним, смішним і жартівливим. Рідні Фреда Ґренді говорять, що з ним можна було поговорити про серйозні речі, а він дозволить почуватися краще.

Фред Ґренді любив свою сім'ю / Фото з родинного архіву

Загиблого волонтера мають привезти додому та гідно його вшанувати. Сім'я Фреда Ґренді навіть організувала збір коштів, щоб це зробити. У мережі люди активно підтримують рідних, висловлюючи жаль та скорботу з приводу загибелі чоловіка.