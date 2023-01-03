В Киеве все еще действуют экстренные отключения света, а в области их уже отменили

В Киеве остается сложная ситуация со светом. Так, 3 января в столице продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Экстренные отключения связаны с российской атакой 2 января. Однако ситуация в Киевской области совсем другая.

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Что со светом в Киеве и области

Так, из-за новой атаки на объекты энергетической инфраструктуры Киева в городе вынуждены применить экстренные отключения.

В настоящее время энергетики делают все, чтобы в ближайшее время восстановить графики стабилизационных отключений в столице.

А вот в Киевской области экстренные отключения отменили. В ДТЭК советуют не включать все приборы одновременно, как только появится свет. Из-за этого могут произойти аварии.



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