Скандал в Киеве: женщину не впустили в укрытие одного из столичных отелей
В понедельник, 25 марта, в Киеве неоднократно объявляли сигнал воздушной тревоги. Во время возможной атаки баллистическими ракетами, местную жительницу Екатерину Смачило не пустили в бомбоубежище отеля Radisson Blu.
После того, как женщина столкнулась с отказом, она сразу написала заявление в полицию. Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook.
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Что известно об инциденте
Известно, что машина Екатерины была припаркована сразу возле отеля Radisson Blu, поэтому сразу после сигнала воздушной тревоги женщина отправилась в ближайшее укрытие, которое расположено в отеле.
Там женщина столкнулась с отказом администрации на просьбу впустить ее в укрытие. Сразу после этого женщина вызвала полицию и написала заявление на отель.
Впоследствии, после того, как дело получило огласку в соцсетях, представители отеля попросили у женщины ее номер телефона, чтобы связаться и объяснить, почему ей отказали.
Также на странице Radisson Blu было опубликовано обращение, где пытались объяснить, почему возникла такая ситуация.
Наше укрытие - это место, где мы все можем чувствовать себя безопасно в случае воздушной тревоги. Но есть одно правило, которое мы всегда придерживаемся: когда укрытие переполнено, приоритет имеют гости. Мы всегда следим, чтобы прежде всего в безопасном месте были те, кто у нас в гостях,
– заявили на странице отеля в соцсети.
Екатерина отреагировала на это сообщение и заявила, что это мнение не соответствует закону. Женщина считает, что адекватность и совесть должны быть приоритетом для всех, и призывает бизнес и людей придерживаться этих принципов.
Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно
- Утром 25 марта оккупанты атаковали Киев используя баллистические ракеты. В 10:29 часов в столице была объявлена воздушная тревога, но уже через несколько минут послышались взрывы. Последствия атаки и пожары зафиксировали в четырех районах города.
- Похоже, что наиболее вероятной версией является то, что столицу атаковали две ракеты "Циркон", которые Россия уже использовала против Киева в феврале 2024 года. Отметим, что разработка ракет "Циркон" началась после 2011 года как потенциальная замена тяжелым противокорабельным ракетам "П-700 Гранит".
- Известно, что в результате атаки травмы различной степени тяжести получили 10 человек. В частности, среди них – две беременные женщины и девушка-подросток.