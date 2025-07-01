"Весь подъезд был в крови": жители разбитой в Киеве многоэтажки сами спасали соседа
- Ночью 28 июля обломками дрона была повреждена многоэтажка в Киеве.
- Житель разбитого дома рассказал, как спасали соседа, раненого осколками.
Ночью 28 июля Россия атаковала Киев дронами. Взрывной волной повреждена многоэтажка в Дарницком районе.
Среди жильцов дома есть раненые. В частности, это 2-летняя девочка, у которой резаные раны стопы, передает 24 Канал.
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Что известно об атаке на Киев 28 июля?
Один из жителей поврежденной многоэтажки – Евгений – поделился с журналистами пережитым.
Он отметил, что сначала был слышен звук "Шахеда", потом то, как его сбивали. Где-то через две минуты сосед постучал в его дверь.
Мы с женой открыли (дверь – 24 Канал) и увидели, что у него сильное кровотечение. Весь подъезд был в крови, потому что ему стеклом порезало вены,
– рассказывает Евгений.
Действовать надо было быстро – ремнем затянуть руку соседа, из которой вытекло много крови. На помощь пришла также соседка, у которой был турникет. Супруги оставались рядом с раненым до приезда медиков и полиции. Также они помогали правоохранителям выносить соседа по лестнице, поскольку лифты не работали.
Этот раненый сейчас в больнице. Евгений надеется, что с ним будет все хорошо.
Рассказ Евгения о спасении соседа: смотрите видео
К слову, кроме Киева, обстрелу дронами подвергся Кропивницкий. Там повреждено здание областной филармонии.