Киевляне против установки елки: петиция моментально набрала нужное количество голосов

После того, как мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какой может быть главная елка страны, киевляне массово потребовали отмены ее установки. На сайте Киевского городского совета даже зарегистрировали соответствующую петицию.

Она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов максимально быстро – менее чем за сутки.

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Так, по состоянию на 9:20, 9 ноября, около 6 200 голосов из 600 необходимых для рассмотрения. Автором петиции является Наталья Попович. Она призывает не устанавливать елку из-за того, что средства на ее приобретение, монтаж и обслуживание лучше потратить на помощь ВСУ или внутренним переселенцам.

Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы, как сознательные жители столицы, можем обойтись в этом году без установки главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник, которого ожидает каждый украинец, – это День Победы,

– говорится в тексте петиции.

Отметим, что в прошлом году на Софиевской площади установили 31-метровую новогоднюю елку. Праздничное дерево обошлось городу в 9 миллионов гривен. Эти деньги предоставили столице спонсоры.

Установка новогодней елки в Киеве: все, что известно

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что Новый год и Рождество никто не отменит, но массовых празднований в столице 100% не будет. Он добавил, что сейчас городские власти только рассматривают вопрос, устанавливать ли главную елку.

По его мнению, следует пройти эти сложные времена, чтобы новогодняя елка все-таки была. По словам Кличко, ближе к Новому году городские власти смогут сообщить, точно ли они будут устанавливаться.

Окончательный вариант еще не утвердили, однако один из эскизов предполагает, что главная елка страны будет украшена игрушками в цветах национального флага, а вместо рождественской звезды на ее верхушке будет тризуб.

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