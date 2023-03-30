Из Лавры вывозили икону: авто "завернула" полиция – СМИ

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры по состоянию на 30 марта продолжается. На территории работает комиссия, которая проверяет, не вывозят ли вместе со своими вещами монахи государственные ценности.

Эпопея с выселением из лавры продолжается. Дошло до того, что митрополит Паша "Мерседес" Лебедь начал угрожать журналистам палкой.

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Не обошлось и без воровства. Из лавры пытались вывезти икону. К счастью, правоохранители помешали этому. Специальная комиссия проверяет, не пытаются ли вывезти принадлежащие Украине ценности.

В частности, при выезде с территории Киево-Печерской лавры остановили автомобиль, в багажнике которого пытались вывезти икону. Лишь после того, как ее изъяли, машина смогла выехать за ворота.

Попы активно препятствуют реализации законных решений Украины. В частности, из-за них не смогла начать работу комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

В течение 30 марта на территории лавры произошли первые стычки. Активная поклонница пророссийских попов дошла до того, что обвинила Украину в войне. Тем временем Павел Лебедь, он же Паша "Мерседес" продолжает угрожать всем, что "Бог не простит".