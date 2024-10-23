Есть сбитые цели, падение обломков: в ОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 23 октября Россия снова атаковала Киевскую область применяя дроны-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые цели.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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"Враг не прекращает атаковать Киевскую область БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической или гражданской инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", – сообщил Кравченко.

Обломки упали за пределами поселков

Глава Киевской ОГА уточнил, что по предварительной информации, падение обломков зафиксировали за пределами населенных пунктов. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Справочно. В ночь на 23 октября российские оккупанты атаковали Украину более 80 беспилотниками. Ночью в Киевской области сообщалось о работе ПВО. Утром 23 октября в Черкасской области раздавались взрывы.

К слову, ранее военные объяснили, почему "Шахеды" часто долетают до крупных городов. В частности, это становится возможным из-за недостаточного количества зенитных установок. Также дроны меняют маршруты, минуя радиолокационные комплексы, и могут лететь низко, чтобы избежать обнаружения.