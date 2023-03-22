Ушли из дома: на Киевщине ночью искали двух 7-летних близнецов

22 марта почти всю ночь искали 7-летних близнецов в Киевской области. Об исчезновении детей сообщил их обеспокоенный отец.

Так, маленькие "путешественники" не дали отдохнуть никому из личного состава Броварского управления. Но позже мальчиков нашли. Сейчас с ними все хорошо.

К теме Почти сутки в Кировоградской области искали двухлетнего мальчика: у ребенка переохлаждение

На Киевщине ночью искали двух 7-летних близнецов

Почти в полночь обеспокоенный отец сообщил полиции о том, что двое 7-летних близнецов ушли из дома. К поиску детей привлекли все подразделения полиции Киевской области, криминальную полицию, ювеналов, спецназовцев и общественность.

Однако уже в 3 часа ночи на улице заметили мальчика. Через некоторое время неподалеку был найден и другой ребенок.

Сейчас с детьми все хорошо. А вот родителям нужно больше заниматься воспитанием подрастающего поколения! Ведь от ваших ответственных действий сегодня зависит, каким у нас всех будет завтра,

– отметили в полиции.

Детей искали почти всю ночь / фото полиции

Другие подобные случаи