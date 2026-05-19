Враг продолжает террор Киевщины: в одном из районов фиксируют последствия атаки

К вечеру 18 мая российские войска продолжили циничную атаку на Киевскую область. В Броварском районе фиксируется повреждение многоэтажки и гражданских автомобилей.

Об этом информирует начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

Какие последствия атаки на Киевскую область?

Воздушная тревога из-за угрозы атаки российских беспилотников в Броварском районе и Броварах прозвучала в 22:56. Уже в 23:35 было объявлено отбой, однако за это время дроны успели нанести значительные разрушения.

По словам Калашника, обломки сбитых дронов несколько повредили технический балкон жилой многоэтажки и два легковых автомобиля непосредственно в Броварах.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Все соответствующие службы сейчас работают на местах событий.

Начальник ОВА поблагодарил участников проекта "Чистое небо" за профессиональную и слаженную работу, отметив, что благодаря их работе удалось уничтожить 20 БпЛА на границе области и предотвратить серьезные последствия для гражданского населения.

Заметим, что в целом с вечера 18 мая и до утра 19 мая Россия выпустила на Украину 209 ударных дронов различных типов, в частности "Шахеды", "Герберы" и "Италмасы". В то же время украинская противовоздушная оборона сумела уничтожить или нейтрализовать 180 вражеских БпЛА. Однако несмотря на это есть и попадание 27 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Где еще фиксируют последствия атаки?

Днем 18 и в ночь на 19 мая 3 баллистические ракеты России попали по объектам инфраструктуры Группы Нафтогаз. Кроме того, в течение ночи ударные дроны почти непрерывно летели по активам Группы на Днепропетровщине. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что на объектах есть повреждения и разрушения, впрочем точный масштаб можно будет оценить только после объявления отбоя воздушной тревоги.

Также в ночь на вторник, беспилотники активно атаковали Измаильский район. По предварительным данным, враг повредил портовую инфраструктуру и пустое складское здание.

Последствия атаки дронов фиксируют в двух районах Харькова – говорится о Холодногорском районе и Новобаварском. На месте прилетов возникли пожары, в частности горят частные дома. Известно о повреждении 25 частных домов и одной многоэтажки. По меньшей мере три человека получили ранения.