На Киевщине прогремели взрывы: работают силы ПВО
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности взрывы прогремели в Киевской области.
В ночь на 30 сентября Россия запустила ударные дроны типа "Шахед" по Украине. В Киевской области прогремели взрывы.
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В регионе неспокойно
Об этом в Киевской городской военной администрации. Ранее Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотных летательных аппаратов в направлении региона.
Сейчас о последствиях ничего неизвестно. В КГВА отметили, что в области работают силы противовоздушной обороны.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
– попросили там.
Угроза сохраняется до отбоя воздушной тревоги.
Помните, во время воздушных тревог нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.