Вночі проти 30 вересня Росія запустила ударні дрони типу "Шахед" по Україні. На Київщині пролунали вибухи.
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В регіоні неспокійно
Про це у Київській міській військовій адміністрації. Раніше Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотних літальних апаратів у напрямку регіону.
Наразі про наслідки нічого невідомо. У КМВА зазначили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– попросили там.
Загроза зберігається до відбою повітряної тривоги.
Пам'ятайте, під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.