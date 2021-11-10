Несколько десятков мигрантов прорвались на территорию Польши: некоторым удалось скрыться
Источник:Bialystok
Двум немалым группам нелегальных мигрантов удалось прорваться через белорусско-польскую границу. Иностранцы сломали заборы. Произошло это поздно вечером 9 ноября.
Такие инциденты зафиксировали в окрестностях города Крынки и села Беловеж. Соответствующую информацию подтвердила представитель пограничной службы Подлясского воеводства Катажина Зданович.
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Некоторым все-таки удалось сбежать
После насильственного проникновения на территорию Польши пограничникам удалось задержать некоторых мигрантов. Впрочем, есть и те, кто смог убежать. Их разыскивают стражи границы. Зданович уточнила, что в каждой группе было несколько десятков иностранцев.Важно! Позже радио Lublin, ссылаясь на польских пограничников, сообщило, что всех прорвавшихся через границу возле Беловежи мигрантов отправили обратно на территорию Беларуси.
Возле Кузницы – пока спокойно
В пограничной службе Польши рассказали и о ситуации у пункта пропуска Кузница – Брузги, где на белорусской стороне собрались сотни мигрантов. По информации польского ведомства пока там все спокойно. Люди получили еду, имеют палатки и спальники. Чтобы согреться вечером и ночью, они разжигают костры. Все это происходит под контролем белорусских пограничников.
Что этому предшествовало
- Утром 9 ноября в Польше сообщили, что только у пункта пропуска в поселке Брузги может находиться до 4 тысяч нелегальных мигрантов. При этом общее количество людей, пытающихся попасть из Беларуси в Европу, вероятно, превышает 10 тысяч.
- В ответ Польша выдвинула 13 тысяч военных на границу с Белоруссией. Происходящее в Варшаве описывают как "наибольший тест для спецслужб страны на протяжении нескольких последних десятилетий".
- Режим Лукашенко не оставил это без внимания. Там возмутились стягиванием сил к границе с Беларусью и цинично обвинили Польшу в миграционном кризисе. А еще, как ни странно, фантазировали о провокациях.