Несколько десятков мигрантов прорвались на территорию Польши: некоторым удалось скрыться

Двум немалым группам нелегальных мигрантов удалось прорваться через белорусско-польскую границу. Иностранцы сломали заборы. Произошло это поздно вечером 9 ноября.

Такие инциденты зафиксировали в окрестностях города Крынки и села Беловеж. Соответствующую информацию подтвердила представитель пограничной службы Подлясского воеводства Катажина Зданович.

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Некоторым все-таки удалось сбежать

После насильственного проникновения на территорию Польши пограничникам удалось задержать некоторых мигрантов. Впрочем, есть и те, кто смог убежать. Их разыскивают стражи границы. Зданович уточнила, что в каждой группе было несколько десятков иностранцев.

Возле Кузницы – пока спокойно

Позже радио Lublin , ссылаясь на польских пограничников, сообщило, что всех прорвавшихся через границу возле Беловежи мигрантов отправили обратно на территорию Беларуси.

В пограничной службе Польши рассказали и о ситуации у пункта пропуска Кузница – Брузги, где на белорусской стороне собрались сотни мигрантов. По информации польского ведомства пока там все спокойно. Люди получили еду, имеют палатки и спальники. Чтобы согреться вечером и ночью, они разжигают костры. Все это происходит под контролем белорусских пограничников.

Что этому предшествовало