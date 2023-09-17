Кроме Путина и Шойгу, развлекал еще и морж: Ким Чен Ыну в России показали океанариум

Ким Чен Ын до сих пор находится с визитом в России. Ему показывают аэродромы, фрегаты. Кроме того, северокорейского диктатора даже решили возводить в океанариум.

Очевидно, Путин так обрадовался, что к нему приехал хотя бы кто-нибудь, кроме Лукашенко, что решил показать все, чем "богатая" Россия. Так Кремль дошел до показа океанариума, где диктатора развлекал морж Миша, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистов.

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Ким Чен Ына повели в океанариум

Российские пропагандисты еще с 12 сентября освещают визит лидера Северной Кореи в Россию. На этот раз они даже рассказали о том, что Ким Чен Ына увели в океанариум.

Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Особенно бурно он реагировал на выступление моржа Миши,

– написали российские пропагандисты.

На опубликованных видео видно, как северокорейский диктатор смеется и радуется, глядя на моржей. Ведь на "событие" традиционно прибыли российские пропагандисты, которые со всех сторон освещали сомнительное "мероприятие".

Диктатора повели в океанариум: видео

Российская пропаганда также сообщила, что в океанариуме находился и глава государственных дел КНДР.

В этом контексте следует упомянуть, что Ким Чен Ын, прибыв в Россию на своем бронепоезде, уже отметился антиукраинскими заявлениями. В частности, диктатор сказал, что якобы Россия борется с противостоящими ей гегемонистическими силами.

Сейчас Россия поднялась на "священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности" в борьбе с противостоящими России гегемонистическими силами,

– фантазировал Ким Чен Ын.

Кроме того, он заявил, что якобы КНДР и Россия будут работать над "строительством суверенного государства".



Ким Чен Ын в шапке-ушанке пожимал руку военному преступнику Шойгу

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Северокорейский диктатор был внесен в базу "Миротворца". Он ведь может поставлять в Россию оружие, озвучивал антиукраинские заявления. В частности, является руководством российских военных преступников, соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан, а также обеспечивает российскую военную агрессию против Украины и ее граждан.