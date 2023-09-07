Для КНДР это возможность: может ли Ким Чен Ын обеспечить потребности России в оружии

В России постепенно проявляется ресурсный дефицит, в частности, в определенных калибрах снарядов и ракет. Очевидно, что россияне не рассчитывали интенсивно воевать уже более полутора лет.

На фоне этого глава КНДР Ким Чен Ын приедет с визитом в Россию в сентябре. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк поделился мнениями с 24 Каналом по этой ситуации. Он отметил, что Северная Корея будет в первую очередь искать выгоду для себя и не будет передавать большое количество оружия России.

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На что Россия может рассчитывать от Северной Кореи

Для КНДР сотрудничество с Россией – это возможность получить нечто дополнительное от нее, в том числе технологии. Однако Северная Корея не согласится передать огромный объем оружия России, считает Подоляк.

Северная Корея продает свою милитарность как возможность разменять это на продовольственные товары для своего населения. Ведь если у страны будет меньше оружия, то, соответственно, будет получать меньше продуктов.

Я вообще не понимаю смысл существования Северной Кореи. Она вообще не нужна. Ну нужна ли, как пример, извините меня, "скотного двора", в котором никому нет смысла жить,

– подчеркнул Подоляк.

И добавил, что Северная Корея – это коммунистическая и доведенная до абсурда идея. Ведь государство не является технологичным и конкурентным. Единственное, что страна генерирует – находит таких руководителей как Ким Чен Ын, который всем угрожает и обычно останавливается на имитации ядерной атаки. Предположим, Северная Корея действительно что-то отдаст, как Иран раньше что-то отдал за нуклеарные технологии.

Подоляк предположил, может ли Северная Корея обеспечить потребности России в оружии: смотрите видео

"И мне это, кстати, тоже "нравится". Очень круто! Казалось бы, Ближний Восток. Лишите Россию возможности спонсировать Иран. И вы получите достаточно слабую систему в Иране, которая упадет достаточно быстро. Она существует только благодаря тому, что в нее технологически, финансово инвестирует Россия", – сказал Подоляк.

России не стоит ожидать большого количества помощи от КНДР

Россия постарается что-то взять в Северной Корее. Однако это будет что-то маленькое с небольшим количеством. Так как для такой интенсивности войны недостаточно того, что может дать КНДР.

Россия на всех площадках, устами всех пророссийских блоггеров и политиков говорит, что нужно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Ведь для России ключевое на этом этапе – существенно снизить интенсивность войны. Когда ежедневно будет использоваться тысяча выстрелов тяжелых калибров и параллельно будет идти переговорный процесс.

По мнению Михаила Подоляка, Россия пытается затянуть финал войны, чтобы наладить ВПК для изготовления снарядов. Впоследствии оккупанты подготовятся к следующему этапу войны и через год или полтора будут еще мощнее атаковать украинские города.

Какие ресурсы имеет Россия

Вероятно, россияне рассчитывали количество снарядной амуниции на три недели. 21 или 31 день – это период, который россияне сочли достаточным, чтобы захватить Центр и Восток Украины. По словам Подоляка, оккупанты не могли даже подумать, что будут ежедневно тратить от 5 до 25-35 тысяч снарядов тяжелых калибров.

И, безусловно, ресурс в России истекает. И нужно искать, потому что российский ВПК – это больше миф, чем реальность. Все, что в России – это больше миф,

– сказал советник ОПУ.

Более того, из-за санкций Россия не может даже ремонтировать самолеты. Ведь все, что есть – всегда либо украдено, либо покупается за границей. Поскольку производство чего-либо в России не пригодно для использования. Именно поэтому россияне ищут возможности в других странах, в частности, в Северной Корее.

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