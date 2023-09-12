Путин потребует максимум: что Ким Чен Ын мог привезти в Россию

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Предварительно говорилось о том, что диктаторы могут договариваться о поставках оружия.

Северная Корея может предоставить России артиллерийские снаряды. Более того – она уже поставляла агрессору оружие. Это 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Сотрудничество России и Северной Кореи

В сентябре прошлого года появилась информация, что Россия с помощью частных компаний покупает у Северной Кореи оружие, напомнил политтехнолог. Эти поставки были в достаточно серьезных объемах. Пока не исключение, что продолжатся они именно в виде артиллерийских снарядов, которые миллионами хранятся на корейских складах.

"И неизвестно сколько из них боеспособны. Для артиллерии важно регулярно менять стволы из-за их износа. Это тоже есть в Северной Корее. Разное количество запчастей они могут предложить. Плюс у них есть и свои разработки, в том числе баллистические ракеты малой и средней дальности. Но чтобы в промышленных объемах Корея их производила – такого неизвестно", – отметил он.

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Кроме этого, точно неизвестно о точном ядерном потенциале Северной Кореи. Ким Чен Ын подавляющее количество денег вкладывал именно в производство оружия, несмотря на бедность своего народа, живущего в информационном вакууме.

Северная Корея выживает и режим Ким Чен Ын может развивать ядерные технологии, потому что есть Китай. Поэтому он периодически заботится о ней и ему важен безумный агрессор. Санкции действуют не только по отношению к Северной Корее, но и к тем, кто помогает ей обходить их,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Поэтому если Северная Корея все же отважится открыто поставлять России оружие, руки Ким Чен Ына тоже будут в крови, которой его замажет Владимир Путин. Впрочем, на ход боевых действий это может значительно не повлиять.

"Это даст Путину небольшую передышку, чтобы его ВПК глубже встали на военные рельсы и начали производить большее количество снарядов. Зато пока ему можно будет "перекрыться" корейскими. Но глобально на ход войны это повлиять не может, потому что Россия миллионами эти снаряды выстреливает". несколько недель может хватить, если Северная Корея выгребет свои запасы. Но напряженность будет расти", – добавил Борис Тизенгаузен.

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