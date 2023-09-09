Россия в тупике: есть ли шансы у Путина договориться с Китаем и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, приедет в Россию в сентябре. Предметом разговора с Путиным станет обсуждение передачи военной помощи России. После этого российский диктатор может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Взаимодействие этих стран выгодно каждой стороне, однако в разной степени. Лидеры будут отстаивать свои интересы до последнего. О перспективах переговоров России с КНДР и Китаем 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов.

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Что Россия готова предложить КНДР в обмен на оружие

Ранее в издании The New York Times писали о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет в Россию, чтобы обсудить увеличение поставок вооружения в страну-агрессору. По данным СМИ, встреча диктаторов должна состояться во Владивостоке на Дальнем Востоке России.

Ситуация ясна. Россия использовала 11 – 12 миллионов снарядов в течение вторжения, а производить может не более 2 миллионов снарядов в год. Ему нужны снаряды и "Шахеды" от Ирана. Ким Чен Ын однозначно получит зерно и будет торговаться по ядерным технологиям. Ким Чен Ын – это северокорейская подделка Путина,

– отметил Валерий Дымов.

Фактически, если мир допустил и разрешил Владимиру Путину шантажировать всех ядерным оружием, то этого хочет и Ким Чен Ын.

Если же возвращаться к теме вооружения, в котором так нуждается Россия, то их качество в КНДР желает лучшего. У них много ствольной и реактивной артиллерии, как и снарядов и ракет. Однако все это – устаревшее.

"Логистическое плечо снабжения – единственной железной дорогой – также не является лучшим способом. Но Путину и не до "жира". Он будет договариваться с Ким Чен Ыном, туда пойдет зерно, потому что проблема потенциального голода в КНДР существует. Снаряды, скорее всего, будут (в России – 24 Канал)", – предположил политолог.

И хотя Ким Чен Ын хорошо умеет торговаться, есть определенные сомнения в том, что он сможет получить от Путина ядерные технологии. В конце концов в это может вмешаться и Си Цзиньпин.

А что с Си

Говоря о лидере Китая, аналитики считают, что после встречи с Ким Чен Ином Владимир Путин может поехать в Китай на переговоры с Си Цзиньпином.

"Думаю, он на это решится. Все зависит от обсужденных документов, потому что лидеры не встречаются, чтобы просто встретиться. Зависит, какие обещания будут на столе Си Цзиньпина, потому что повестка дня уже давно не диктует Путин", – заметил Дымов.

Вероятно, что все-таки Си Цзиньпин не будет приставать к Западу в его артикуляции отношения к России. В то же время, Китаю не выгодно и приставать к России. Товарооборот между двумя странами вырос до 180 миллиардов в год. Но Китай торгует с Европой и США на триллионы долларов. Так что и платежеспособные рынки Пекин терять не хочет.

Кроме того, у Китая много экономических проблем, демографические проблемы, с которыми им прежде всего нужно разбираться.

Это прекрасно понимает Си Цзиньпин. Не приходил он на третий срок, подмяв под себя всю ситуацию в Китае, чтобы проиграть в экономике и быть отцом кризиса, а не отцом реформ и продвижения. Путин может прилететь, но я не вижу возможностей, чтобы он выбил для себя выгодные решения,

– заметил политолог.

В конце концов, если российскому диктатору не удалось сделать это в Москве – на своей территории – действительно вряд ли удастся сделать это уже в Китае.

Валерий Дымов предположил ход переговоров России с Китаем и КНДР: смотрите видео

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