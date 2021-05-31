Вероятная болезнь Ким Чен Ына: диктатора рекордно долго не видели на публике

Ким Чен Ына не видели на публике уже в течение 24 дней, что является самым длительным периодом его отсутствия в 2021 году. Последний раз лидер Северной Кореи присутствовал 7 мая на концерте в Пхеньяне.
Об отсутствии диктатора издание пишет со ссылкой на слова представителя южнокорейского министерства объединения, которое отвечает за отношения с Севером.
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Ким Чен Ын рекордно долго не появлялся на публике
Это самый длительный период в 2021 году, когда Ким Чен Ын не появляется на публике,
– сообщил чиновник.
Он не назвал возможные причины отсутствия лидера Северной Кореи, отметив, что сейчас было бы "неуместным" давать какие-либо оценки.
Последний раз Ким Чен Ына видели еще 7 мая. Тогда он посетил концерт в Пхеньяне.
Напомним, ранее южнокорейские эксперты предполагали, что диктатор реже посещает публичные мероприятия в связи с опасениями относительно коронавируса.
Вероятная болезнь Ким Чен Ына: что известно
- В мае 2020 года непривычно длительное отсутствие Ким Чен Ына вызвало слухи о его серьезной болезни. Ряд мировых СМИ со ссылкой на различные источники даже писали о смерти лидера Северной Кореи из-за якобы последствий неудачной операции на сердце.
- Однако затем он впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.