Ким и Путин что-то планируют: США, Южная Корея и Япония пригрозили "сильным ответом"

Ким Чен Ын приехал в Россию, чтобы договориться с Путиным об усилении военного сотрудничества. В США указали на плачевное положение Кремля, а в Южной Корее и Японии выразили обеспокоенность.

Приезд Кима в гости у Путину изрядно обеспокоил США, Южную Корею и Японию. Цивилизованный мир с тревогой рассматривают потенциальные обмены оружием между Россией и КНДР.

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Позиция США: есть повод для беспокойства

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер, комментируя встречу Кима и Путина, отметил, что пока неизвестно о ее результатах.

Однако очевидно, что два диктатора пытаются углубить военное сотрудничество. В частности, обеспокоенность вызывает и заявление Кима о том, что он обещает оказать "полную и безусловную поддержку" Кремлю в так называемой "священной войне" в Украине.

Также Миллер добавил, что США готовы ответить на все военные сближения России и КНДР новыми санкциями.

В то же время спикер подчеркнул, что встреча Кима и Путина и их потенциальные договоренности в вооруженной сфере – очередное доказательство провала Кремля в Украине. Путин не смог реализовать свои амбиции имперца собственными силами и теперь умоляет Кима о помощи.

Реакция Южной Кореи и Японии

Союзники США тоже обеспокоены визитом Кима в Россию. В частности, в Южной Корее считают, что Ким и Путин планируют некое "военное соглашение". О чем свидетельствует и вчерашнее прибытие Кима на аэродром "Восточный", и "прогулка" северокорейского диктатора по собственным заводам по производству боеприпасов, и приезд в Пхеньян министра обороны России Шойгу.

Министр по вопросам объединения Южной Кореи подчеркнул, что если Россия и КНДР планируют разработки в ядерной сфере, то им следует ожидать "сильного ответа" со стороны Южной Кореи, США и Японии.

В Японии заявили, что любое соглашение об оружии между Северной Кореей и Россией может нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН. Там отметили, что внимательно следят за ситуацией.

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