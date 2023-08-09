Скоро ждите на левом берегу, – Ким показал катера с красноречивым названием

Распространяется информация, что украинские бойцы совершили высадку на левом берегу реки Днепр. После этого глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал катера с красноречивым названием.

Так, на новых катерах есть интересная надпись: "А давайте я тихонько в лес уйду". Ким отметил, что скоро эти катера появятся на левом берегу Херсонской области.

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Как выглядят катера с красноречивым названием

На обнародованном видео можно увидеть два катера, на которых написано: "А давайте я тихонько в лес уйду".

Эта фраза нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Он сказал ее полицейскому после ДТП с пострадавшими в августе 2021 года. После этого с известной фразой появилось множество мемов в сети.

Как говорил Ванёк, подъехал подгон от неизвестного шейха. Скоро ждите на левом берегу,

– прокомментировал видео Виталий Ким.

Катера с известной фразой: смотрите видео

Что этому предшествовало