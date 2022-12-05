Ким предупредил о второй волне запуска ракет

По всей Украине по состоянию на 15.10 продолжается ракетная опасность. Россияне атакуют с Черного моря.

Об этом написал главных Николаевской областной войсковой администрации Виталий Ким 5 декабря в 15:06.

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"Вторая волна ракет. Остаемся в укрытиях", – призвал руководитель ОВА.

Последствия ракетных атак

В ряде областей Украины 5 декабря проблемы с электроэнергией и водоснабжением. В частности, в Сумской области Укрэнерго применило экстренное аварийное отключение по всей области. В Запорожье зафиксировали перебои с водоснабжением.

Укрэнерго распорядилось применить специальные графики аварийных отключений в Черкасской области, а в Николаевской области оперативно выключили свет для всех 10 очередей графика стабилизационных отключений.

Кроме того, проблемы со светом возникли в Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Одесской областях. В Одессе по всему городу нет ни водоснабжения, ни света. Городские власти рассказали, что не работает электротранспорт. А в Кривом Роге выключили насосные станции и котельные.

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