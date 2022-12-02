Ким заинтриговал своим сообщением о вооружении на Юге
Источник:Виталий Ким
Украинские защитники освобождают территории от оккупантов. Они 1 декабря нанесли новые удары по скоплениям врагов.
Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Однако он не озвучил детали.
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"Сегодня что-то новое прилетало россиянам на Юге. Это прекрасно", – написал Ким.
Сколько населённых пунктов Николаевщины оккупированы
Вооруженные Силы Украины освободили от врага почти всю Николаевскую область. Однако россияне до сих пор находятся на Кинбурнской косе. По словам Кима, под оккупацией там живет около сотни гражданских в трех населенных пунктах. Руководитель ОВА призвал сохранять режим информационной тишины по поводу Кинбурнской косы.
Ничего о ситуации там комментировать не могу, но скажу, что мы их (врагов – 24 канал) видим, – отметил Ким.
Обратите внимание – Ким о ситуации в Николаевской области: смотрите видео
Потери российских захватчиков: последние новости
- Генштаб сообщил, что защитники атаковали россиян в Запорожской области. Удалось ранить 200 захватчиков и уничтожить 15 единиц военной техники.
- Россияне в Херсонской области обстреляли сами себя. Погибли 14 мобилизованных 1-го армейского корпуса.
- За ноябрь ВСУ ликвидировали 16970 российских военных. Это рекорд по количеству уничтоженных врагов в месяц.
- По состоянию на 1 декабря на "концерт Кобзона" попали 89 440 россиян. За предыдущие сутки убили еще 560 захватчиков.