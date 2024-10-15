Россияне внезапно активизировались на Кинбурнской косе: чем это грозит

Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что оккупанты пополняют личный состав на Кинбурнской косе. Они действительно держат там определенные подразделения.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, отметив, что Кинбурнская коса сегодня – такая же зона боевых действий. Однако там есть свои особенности.

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Что происходит на Кинбурнской косе

Как отметил Костенко, на самой Кинбурнской косе сложно вести боевые действия из-за специфической местности с песком и водой. Известно, что оккупанты кое-где заминировали эту территорию. Но они все равно держат там определенные подразделения.

Они сильно заминировали Кинбурнскую косу. Некоторые подразделения у них там действительно кочуют. Возможно, они там для того, чтобы отбить условную высадку. Я не скажу, что была сильная активизация россиян. Это все происходит в рамках военного процесса,

– сказал Костенко.

Интересно, что ситуация в Курской области заставила оккупантов перебросить личный состав и с Запорожского направления, и с Херсонского. Видно, что враг начал меньше применять артиллерию на этих участках.

В общем боевые действия и на Кинбурнской косе, и на Херсонщине идут преимущественно с помощью артиллерии. Лишь некоторые подразделения могут вести стрелковые бои на островах, расположенных между правым и левым берегом Днепра.

Враг сейчас пытается там взять инициативу, чтобы вытеснить нас с островов. Это не даст ему возможность форсировать. Но говорить о какой-то высадке не стоит. Сейчас таких признаков нет. Даже если будет что-то, то небольшое. Оно не повлияет на фронт. Но мы и этого сейчас не видим,

– отметил Костенко.

Где расположена Кинбурнская коса: смотрите на карте боевых действий

Известно, что оккупанты обустроили позиции на Кинбурнской косе. Периодически они ведут оттуда обстрелы по южной части Николаевской области и по Херсонской области. Конечно, что им также прилетает в ответ.