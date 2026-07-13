ВСУ провели первую в мире операцию по высадке наземного робота на Кинбурнскую косу
Современные технологии позволяют военным выполнять чрезвычайно сложные задачи без непосредственного присутствия личного состава на опасных участках. Это помогает минимизировать риски для жизни при проведении операций в зоне боевых действий.
Как сообщает 123-я отдельная бригада территориальной обороны, бойцы впервые в истории доставили и высадили наземный роботизированный комплекс (НРК) на оккупированный берег Кинбурнской косы в Николаевской области с помощью управляемой морской платформы. Это уникальная военная операция, не имеющая аналогов в мировой практике.
Что известно об уникальной операции на Кинбурнской косе?
В настоящее время Кинбурнское направление – оккупированная часть юга, за которую продолжается борьба.
Сверхсложную миссию там осуществили под непосредственным руководством командира 123-й отдельной бригады ТрО полковника Олега Макухи и командира 1-го батальона беспилотных систем майора Дениса Гипика.
Использование беспилотного плота с роботизированным комплексом позволило доставить технику на участок, где каждый метр побережья находится под огневым контролем врага, а риск для жизни личного состава критически высок.
Первая известная нам боевая миссия такого формата в мире: наземный роботизированный комплекс был доставлен к вражескому берегу с помощью беспилотной морской платформы, высажен на оккупированную землю родного края и задействован для выполнения боевой задачи,
– отметили в бригаде.
Военные подчеркнули, что такое решение является не просто техническим экспериментом, а принципиально новым подходом к ведению боевых действий, когда вместо людей под удар врага подставляют роботизированные системы.
Уникальная операция на Кинбурнской косе: смотрите видео
Напомним, что только в течение июня украинские подразделения выполнили с помощью наземных роботов более 16 600 логистических и эвакуационных миссий. В целом с начала года динамика использования наземных беспилотных систем на передовой выросла на 122%.