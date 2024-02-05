"Кинжалы" очень не точные в последнее время, бьют в "молоко", – Игнат

Юрий Игнат рассказал, что в последнее время Россия запускает не такие уж и точные "Кинжалы". Ведь они летят не прямо в цель.

В интервью проекту “Поговорим" представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что "Кинжал" может прилететь куда угодно, пишет 24 Канал.

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В Воздушных силах ВСУ рассказали, как летят "Кинжалы"

"Кинжалы", кстати, не такие уж и точные в последнее время. Мы видим, что летят в "молоко", как говорится ("молоко" в военном сленге – это пространство вокруг мишени – 24 Канал),

– заявил Юрий Игнат.

Он объяснил, что "молоко" – это значит, что может прилететь куда угодно. Например, если россияне бьют по какому-то оборонному предприятию, военному объекту или другому объекту критической инфраструктуры, то не значит, что "Кинжал" не попадет в соседний дом.

Что рассказывали Воздушные силы о вражеских "Кинжалах"