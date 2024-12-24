Премьер Британии намекнул, что готов отправить войска в Украину для обучения ВСУ, – The Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что британские войска могут разместить на западе Украины. Это может произойти с целью обучения ВСУ.

В телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским Стармер согласился "с важностью уточнения" предложения по обучению украинских солдат, что поможет укрепить возможности Украины на поле боя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Что известно о британских войсках в Украине

По данным издания, уже около 51 тысячи украинских солдат прошли обучение в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс". Однако там отмечают, что отправка военных в Британию предусматривает многоэтапное путешествие.

В издании говорят, что, вероятно, украинцы не хотят записываться в армию из-за страха не получить надлежащую подготовку или оборудование перед отправкой на передовую. Обучение на западе Украины могло бы успокоить тех, кто хочет избежать мобилизации, и увеличить количество людей, проходящих базовый курс.

Стоит отметить, что до войны войска Великобритании обучали украинских солдат на западе Украины. Кроме того, до сих пор на украинской территории проводит обучение небольшое количество британских военных медиков.

О отправке военных в Украину для учений ВСУ ранее упоминал и министр обороны Великобритании Джон Гили. По его мнению, такой шаг поможет Украине в дальнейшей мобилизации.