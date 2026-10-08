Запланированы важные встречи, – Буданов отправился в США вместе с переговорной группой

Кирилл Буданов вместе с украинской переговорной группой отправился в США для проведения важных встреч. Поездка призвана усилить дипломатические усилия, направленные на достижение устойчивого и справедливого мира для Украины.

Как сообщил глава Офиса Президента в Telegram 8 октября, в рамках поездки запланирован ряд встреч.

Украинская делегация направляется в США

Продолжаем работать над усилением дипломатии ради приближения устойчивого и справедливого мира для Украины,

– подчеркнул Буданов.

Также была подчеркнута необходимость сохранения единства и всестороннего содействия Силам обороны в условиях тяжелого дипломатического труда.

"Не обо всем можно говорить, но должны оставаться мудрыми, сплоченными и поддерживать собственное войско. Мир не достигается громкими заявлениями – это тяжелая совместная работа. Работаем", – подытожил глава ОП.

К слову, президент Владимир Зеленский анонсировал, что двухдневные переговоры украинской и американской делегаций будут посвящены усилению противовоздушной обороны Украины. К консультациям также присоединятся представители европейских и азиатских стран.

Украина также отмечает активизацию контактов с США. Зеленский заявил, что ожидает конкретных результатов от ближайших переговоров.