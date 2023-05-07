Убивали и будем убивать, – Буданов резко ответил на российские обвинения в терроризме
Источник:Yahoo News
Недавно стало известно, что в России взорвали автомобиль очередного пропагандиста Захара Прилепина. Однако пока неизвестно, причастны ли к этому украинские спецслужбы.
По крайней мере, глава ГУР Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг причастность Украины к подрыву Прилепина. Начальник украинской разведки прокомментировал российские обвинения в терроризме.
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Каждого виновного россиянина накажут
Буданов рассказал, что его пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но то, что российское правительство называет "терроризмом", у нас называют "деоккупацией".
Кремль считает, что ГУР стояло за серией дерзких и смертоносных атак на территории России. Среди них – августовское убийство в центре Москвы Дарьи Дугиной, дочери известного российского ультраправого теоретика Александра Дугина
На эти предположения глава ГУР ответил, что Украина будет бороться с российскими захватчиками до полной победы.
Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины,
– сказал Буданов.
Напомним, что ранее глава ГУР обещал возмездие всем виновным россиянам. Он заверил, что у Украины достаточно собственных сил и средств, чтобы найти российских преступников, которые убивали или издевались над гражданами.
"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", – заявил Буданов.
Подрыв Прилепина: коротко
- Российский пропагандист Захар Прилепин 6 мая ехал в авто Audi Q7 из Донецка в Нижний Новгород, однако его автомобиль внезапно взорвался. Под капот было заложено самодельное взрывное устройство.
- Интересно, что от взрыва автомобиль оккупанта опрокинулся. Более того, под машиной образовалась воронка диаметром примерно 1,5 метра и 0,7 м глубиной.
- К моменту взрыва в автомобиле находились три человека – еще водитель и дочь Прилепина. Однако девочка вышла из авто за 10 минут до взрыва. Поэтому пропагандисты подозревают, что за автомобилем следили, чтобы не навредить ребенку.
- К слову, автомобилем Прилепина управлял 27-летний уроженец временно оккупированного Луганска Александр Шубин. Он сражался в батальоне Прилепина против Украины и даже участвовал в диверсиях в Беларуси перед президентскими выборами 2020 года. Шубин погиб в автомобиле на месте.
- На месте происшествия Прилепину оказали первую медицинскую помощь, а затем вертолетом транспортировали в больницу. Уже в медучреждении пропагандиста прооперировали и ввели в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. 7 мая Прилепина вывели из медикаментозной комы.
- Ответственность за подрыв авто взяли на себя 2 партизанские группы: "Атеш" и "Национальная республиканская армия".