Почему Пригожин не дошел до Москвы: Буданов назвал причину

Мятеж Евгения Пригожина длился день. Кирилл Буданов предположил, почему главарь вагнеровцев не дошел до Москвы, как сначала анонсировал.

Раньше Буданов предполагал, что когда произойдет мятеж, Пригожин победит. Теперь глава ГУР МО ответил, почему главарь вагнеровцев таки не дошел до столицы страны-террористки.

Обратите внимание Мятеж готовил не Пригожин, – у Зеленского сказали, кто может за этим стоять

Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимен",

– заявил Буданов.

Что хорошего для Украины в мятеже Пригожина

Буданов назвал плюсы, которые Украина получила от мятежа Пригожина. Буданов подчеркнул, что ППК "Вагнера" больше не будет участвовать в войне России с Украиной. Глава ГУР МО назвал вагнеровцев самым эффективным российским подразделением.

Ранее о том, что вагнеровцы не воюют, говорили и в Минобороны Украины. Анна Маляр заметила: "Вагнер" действительно не воюет сейчас

Кроме того, российское руководство – скомпрометировано, а военно-космические силы России понесли существенные потери.