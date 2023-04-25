"Визит" Путина на оккупированные территории: Буданов назвал главный "прокол" Кремля

В апреле кремлевские СМИ сообщали, что российский диктатор якобы посетил временно оккупированные территории Украины на Юге и Востоке. Однако в это путешествие отправили двойника Путина.

Об этом рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он говорит, что в России немного недоработали лживое освещение этого визита.

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Какой главный "прокол" Кремля

Буданов напомнил, что для каждой поездки Путина есть определенный протокол, который они не нарушают никогда.

На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг, как вы сказали, они вообще немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать самолет, военно-президентский борт. На этот раз они его забыли. Проколы бывают,

– говорит глава ГУР.

Несмотря на это, Буданов подчеркнул, что двойник кремлевского диктатора посетил оккупированные территории.

Что известно о "визите" Путина