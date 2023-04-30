В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты - Буданов о контрнаступлении

Контрнаступательная операция Вооруженных Сил остается самой главной темой украинских и западных СМИ. Однако вскоре все увидят первые результаты.

Об этом подчеркнул глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов. Он также заявил, что первоочередной задачей Украины является деоккупация ее территорий.

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Чего ждать от контрнаступления ВСУ

В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты,

– подчеркнул Буданов.

Кроме того, глава ГУР согласился с оценками официальных лиц США, надеющихся, что Украина как минимум сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта.

Это, в частности, поможет поражать военную логистику россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.

Напомним, что Буданов также заверил, что все российские военные преступники будут наказаны. По его словам, их найдут в любой точке мира и уничтожат.

Что следует знать о наступательных действиях наших защитников