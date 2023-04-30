В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты - Буданов о контрнаступлении
Источник:PBS
Контрнаступательная операция Вооруженных Сил остается самой главной темой украинских и западных СМИ. Однако вскоре все увидят первые результаты.
Об этом подчеркнул глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов. Он также заявил, что первоочередной задачей Украины является деоккупация ее территорий.
Смотрите также Все уже началось, – майор запаса объяснил, как происходит контрнаступление ВСУ
Чего ждать от контрнаступления ВСУ
В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты,
– подчеркнул Буданов.
Кроме того, глава ГУР согласился с оценками официальных лиц США, надеющихся, что Украина как минимум сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта.
Это, в частности, поможет поражать военную логистику россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.
Напомним, что Буданов также заверил, что все российские военные преступники будут наказаны. По его словам, их найдут в любой точке мира и уничтожат.
Что следует знать о наступательных действиях наших защитников
- Недавно Буданов рассказывал, что до окончания войны будет решающая битва армий Украины и России. Время, когда она начнется – тайна.
- По словам Буданова, чрезмерное внимание и интерес к контрнаступлению ВСУ в определенной степени усложняют ситуацию. Кроме того, они создают завышенные ожидания от украинских защитников. В то же время, подобные сообщения пугают врага.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что любые сценарии контрнаступления – это только предположение. Ведь о планах украинской армии могут говорить только трое: министр обороны, главнокомандующий ВСУ и президент.
- Маляр добавила, что многочисленные обнародуемые сейчас сценарии контрнаступления можно будет положить в основу сюжетов кино. "Но это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами", – подчеркнула чиновник.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта. Все увидят, когда он начнется.