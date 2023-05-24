"Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине": какие ранения пережил Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов трижды получил ранения на Донбассе. Одно из них был тяжелым и смертельно опасным.

В 2016 году группа Буданова провела важную операцию на севере Крыма. После этого нынешний глава ГУР часто участвовал в операциях на линии столкновения на Донбассе.

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Какие ранения пережил Буданов

На линии столкновения в Донбассе Буданова трижды ранили. По словам Буданова, первое ранение было легким, а второе – тяжелым. Тогда после взрыва противопехотной мины один из обломков попал ему под сердце.

Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 километров, а затем упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно,

– рассказал Буданов.

В третий раз ему прострелили правую руку – пуля выбила локтевой сустав. После этого концовка плохо изгибается.

Задачи, очевидно, были серьезными

При каких обстоятельствах начальник ГУР получил ранения, он не говорит. Но журналисты отметили, что, очевидно, задачи были серьезные, ведь уже в 2016 году ему дали майора, за 2 года – подполковника, а в 2020 году – полковника.

При получении звания полковника Буданов уже был офицером по особым поручениям, заместителем председателя департамента оперативной работы, а затем и заместителем директора департамента Службы внешней разведки.

Заметим, что Буданов все еще участвует в операциях. В частности, он присутствовал при освобождении поселка Русская Лозовая в Харьковской области. Так, глава ГУР МО, который является важной целью для врага, находился в нескольких сотнях метров от вражеских позиций.

Буданов прокомментировал участие в операциях во время полномасштабного вторжения

Глава разведки, комментируя освобождение Русской Лозовой, сказал, что его участие в этом – нормальное явление и он просто приехал к своему подразделению. По его словам, это типично для военных руководителей НАТО и нет никаких границ, даже когда говорится о таких рисковых шагах. По словам Буданова, все границы – только в голове.

Это не единственная операция, в которой участвовал глава ГУР. Однако в разведке отмечают, что больше деталей украинцы узнают уже после победы.