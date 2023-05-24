У 2016 році група Буданова провела важливу операцію на півночі Криму. Після цього нинішній очільник ГУР часто брав участь в операціях на лінії зіткнення на Донбасі.

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Які поранення пережив Буданов

На лінії зіткнення на Донбасі Буданова тричі поранили. За словами Буданова, перше було легким, а друге – важким. Тоді після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив йому під серце.

Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна,

– розповів Буданов.

Утретє йому прострілили праву руку – куля вибила ліктьовий суглоб. Після цього кінцівка погано згинається.

Завдання, вочевидь, були серйозні

За яких обставин начальник ГУР зазнав поранень, він не каже. Але журналісти зауважили, що, вочевидь, завдання були серйозні, адже вже у 2016 йому дали майора, за 2 роки – підполковника, а у 2020 році – полковника.

Під час отримання звання полковника Буданов уже був офіцером з особливих доручень, заступником голови департаменту оперативної роботи, а потім і заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки.

Зауважимо, що Буданов досі бере участь в операціях. Зокрема він був присутнім під час звільнення селища Руська Лозова у Харківській області. Так, глава ГУР МО, який є важливою ціллю для ворога, перебував за кілька сотень метрів від ворожих позицій.

Буданов прокоментував участь в операціях під час повномасштабного вторгнення

Очільник розвідки, коментуючи звільнення Руської Лозової, сказав, що його участь в цьому – нормальне явище й він просто "приїхав до свого підрозділу". За його словами, це типово для військових керівників НАТО і немає жодних кордонів, навіть коли мовиться про такі ризикові кроки. За словами Буданова, усі кордони – лише у голові.

Це не єдина операція, у якій брав участь очільник ГУР. Проте в розвідці наголошують, що більше деталей українці дізнаються вже після перемоги.